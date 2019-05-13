蔡英文：用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」

2019-05-13 15:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「中華民國工業區廠商聯合總會」，強調政府會當工業區廠商最好的後盾，也歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

總統表示，這兩年總統府元旦升旗典禮，因為工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻及會員廠商的大力相挺，活動非常順利，她要先表達感謝之意。

總統指出，去年台灣全年製造業產值達到新臺幣14兆391億元，年成長6.49%。這些正面的數據是政府和所有工業區的廠商好朋友們，一起拚出來的好成績。

總統說，不只整體數據表現好，這陣子，我們也透過許多產業行程，實地見證台灣製造業的競爭力。從聖誕裝飾、電子遊戲機台到機車外銷，事實證明，全世界都可以是台灣的客戶。

總統也說，在好成績的背後，她要特別謝謝秦理事長持續關切產業園區的公共議題。包括企業投資五缺、容積提升、廠房升降設備檢查等議題，總會都提出許多建議，也協助政府保持跟廠商之間的良好溝通。

總統提到，四月時行政院擴大了「都市型工業區更新立體化發展方案」的適用範圍，放寬容積率，讓廠房立體發展能有更充足、更安心的生產空間。事實上，兩年前，秦理事長曾向她提出讓廠房立體發展的建言，當時她也請經濟部進行討論，經濟部也很快地把這個想法在政策上落實。

總統進一步說明，升降設備的使用認定基準、短期缺工的對策，行政院也會加快腳步審議。相信在我們「衝衝衝」蘇貞昌院長、「尚骨力的歐吉桑」沈榮津部長及徐國勇部長的努力下，政府一定可以當工業區廠商最好的後盾。

總統也表示，最近，美中貿易戰的局勢，衝擊了全球的經濟。不過，台灣的經濟基礎非常穩固，我們中小企業更是以靈活和強韌聞名於國際。

總統認為，只要持續升級產業、布局全球，她有信心，我們反而可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

總統也指出，現在回來投資的臺商一波接著一波，今年截至目前為止，總投資額已經突破2,500億元，五個月就達成年度目標。這表示，接下來各個工業區，將會陸續迎接新廠商進駐，工業區廠商聯合總會也會越來越茁壯。總統也期勉所有廠商好朋友與政府一起把握時機，加緊投資，一起來拚經濟。

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