到彰化發康乃馨 小英︰拜託給我更多時間為台灣打拚！

2019-05-12 12:54

〔記者湯世名／彰化報導〕蔡英文總統今天在母親節當天蒞臨彰化市南瑤宮發送康乃馨，現場上千粉絲頂著烈日排隊，相當熱情，蔡英文除祝賀各位媽媽母親節快樂，還強調兩三年來已為台灣打下好的基礎，從事改革、轉型正義、拚經濟、顧主權等，希望未來能夠一層一層蓋上去，「拜託民眾給我更多的時間，讓我可以繼續為台灣打拚！」

蔡英文由立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、彰化市長林世賢等人陪同抵達彰化市南瑤宮，現場上千名粉絲高舉「2020挺小英」、「辣台派挺小英」等標語，表達堅定支持蔡英文連任的決心。蔡英文等人在向媽祖上香祈福後開始發送康乃馨，並祝賀各位媽媽母親節快樂。

彰化市長林世賢致詞時讚許蔡英文總統說，蔡英文總統就像是林默娘女士一樣有德，靜靜的在做事，承擔所有地困難，為台灣做事。

蔡英文致詞時則說，她向媽祖祈求保佑台灣平安、國家進步。她從2016年開始就一直打拚，希望能為台灣打下一個好的基礎，而在改革、轉型正義、拚經濟、顧主權等等，兩三年來已經打好基礎，希望未來能一層一層蓋上去。

她並強調，雖然現在彰化縣與中央政府是不同黨派在執政，但希望大家可以不分黨派，一起為彰化打拚，讓彰化人過更好的日子，「拜託大家可以給我更多的時間，讓我可以繼續為台灣打拚！」現場頓時響起熱烈掌聲。

蔡英文在南瑤宮發送康乃馨過後，緊接著轉往鹿港鎮下一個行程。

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