回應柯文哲 賴清德：台灣一直沒有挑釁中國

2019-05-13 13:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲日前指出總統蔡英文「親美抗中」作法不正確。行政院前院長賴清德今表示，台灣一直都沒有挑釁中國，都是中國施給台灣的壓力。

賴清德今上午召開記者會向國人報告訪日成果，並接受媒體訪問。

有媒體提問，賴清德提及國民黨也愛台灣，但為何說民進黨輸掉總統大選失去台灣主權，並提問對柯文哲稱「不要挑釁中國」的看法。

賴清德回應，每個政黨對國家的方向不同，國民黨愛台灣的方式是認為跟中國統一對台灣比較好，民進黨則認為維護台灣自由民主獨立才是正確方向，固然大家都愛台灣，但是方向不同會有不同後果，無論主張獨立或統一。他主張為了拚經濟，大家可以坐下來談，用怎樣的經濟策略會比較好。

賴清德表示，台灣一直都沒有挑釁中國，「所以我不知道柯文哲台灣挑釁中國的說法從何而來」，台灣一直以來都沒有主動挑釁，反倒是中國不斷給台灣施加壓力，對外封鎖對內分化，對外挖邦交國，不讓我們參加國際民航組織等等，都是中國施給台灣的壓力。

賴清德指出，當中國打擊台灣、剝奪台灣權利的時候，台灣沒有不分政黨口徑一致對中國提出抗議，問題在這裡。甚至有人還替中國講話，替中國找藉口，認為台灣不應該挑釁中國，這個事情是很清楚的。類似柯文哲這種話，沒有辦法贏得中國替台灣的支持，他必須要認清這一點。

不過，柯文哲昨對「親美抗中」策略說法，應為「對中國不需要採用對抗的態度」，親美還是主軸，但處理中國問題，他不太贊同用大聲小聲的方式「草蜢仔弄雞公」。

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