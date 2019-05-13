蔡英文指「親美抗中」太簡化 柯P：只是對戰略非常存疑

2019-05-13 11:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對台北市長柯文哲日前接受電視專訪，指總統蔡英文「全部親美抗中也不對」，蔡英文昨回應，「柯P這樣的說法不盡確實，也過度簡化」。對此，柯文哲今再回「那就請她說明清楚就好了啊！」、「也不是說什麼有失身分啦，只是說我們對她的戰略非常存疑。」

柯文哲今天沒有公開行程，安排在市長室外接受媒體聯訪，對於蔡英文隔空喊話表示，自己是捍衛台灣主權，站在兩岸立場捍衛台海，柯則說，捍衛台灣主權沒有問題，但可以有不同方法，「我們難道有哪個地方不捍衛台灣主權嗎？」

柯文哲認為這叫國家主軸戰略，他之前訪美拜會美國官員，就有提到，中美對抗應該是未來15年的世界局勢，因此台灣自己就要小心，畢竟是小國，「不要想說在大國對抗當中，還想去做leverage（槓桿），有時候會玩過頭。」

由於柯文哲昨以草螟弄雞公行形容對中國沒有必要採取對抗的作法，外界質疑柯暗指蔡英文不自量力，柯文哲今解釋：「不是不自量力啦！」而是戰略邏輯問題，「我後來發現，總統最重要的是避戰，參謀總長才是可戰」。

他說，對國防部來講是可戰，「我們要確定我們國家有可以戰鬥的力量」，但是在最高層的國家戰略，是避免戰爭為上。至於是否認為蔡英文有失身分？柯則說，也不是說什麼有失身分啦，只是說我們對她的戰略非常存疑。

媒體追問，不認同親美抗中，那應該如何？柯秒回「親美友中呀！」他接著解釋，我們跟美國、日本在價值觀比較接近，「所以很清楚我們還是站在美日的陣營中」，但站在這邊不代表要去對中國惡言相向。

柯強調，他很清楚，中美對抗，美國的力量還是比中國強大，美國是可以修理中國的，但常常是這樣，大的欺負小的、小的欺負更小的，美國修理中國，中國轉過頭來修理台灣，所以「我們要確保說美國修理中國的時候，中國不會因為生氣就開始修理台灣，國家戰略是這樣的思考的。」

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