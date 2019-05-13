賴清德批韓國瑜對自經區完全不瞭解，應趕緊下功夫

2019-05-13 12:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜力推「自經區」引發爭論。投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今受訪批評，從韓國瑜對市議員答詢就看出來，韓國瑜自經區完全不了解，可能聽到是誰跟他說自經區概念，就說了出來。他建議韓國瑜，為高雄拚經濟是好事，也是作為市長不可迴避的責任，但現在要趕緊下功夫，去了解何謂自經區，是否針對高雄有幫助，不要不講內容、陷入藍綠對抗。

賴清德今召開記者會，向國人報告訪日成果，並接受媒體訪問。

對於自經區議題，賴清德指出，韓國瑜面對議員質詢講得不清不處，只有「賺大錢」三個字，但國民黨中一個個支持韓國瑜自經區，通通只是批評民進黨。他認為，這不是真的為了台灣經濟支持自經區，而是為了選舉需要。韓國瑜現在是國民黨人氣王，國民黨要參選總統的人競相聲援韓國瑜，對未來選舉應該有某種助益。

賴清德表示，韓國瑜是剛當選的市長，離開政壇已久，「他可能是偶然聽到有人跟他說自經區的概念，他想要發展經濟，他無法分別出好壞，所以就把這個概念拋出來」，媒體很重視韓國瑜說的話，大幅報導，國民黨又一個個加入。

賴清德表示，2012年國民黨所提出的自經區條例，與現在國民黨提出的版本沒有什麼，但國民黨當時是國會多數卻無法通過，希望國民黨講清楚，而不是反批回來，這樣才有意義。

賴清德指出，每個市長當選後都想兌現證件，韓國瑜一定想要發展高雄經濟，他的動機我們要肯定，「但他不知道如何發展，他可能聽到誰跟他說自經區概念，他就說了出來」，從韓國瑜在議會答詢就知道，他對自經區完全不熟。

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