賴清德批自經區內容不清楚 認為應打造台灣為自由經濟島

2019-05-12 22:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕自經區議題成為中央與地方攻防戰，前行政院長賴清德指出，國民黨2012及2016年自經區提案版本並沒有更改，同樣讓人無法了解自經區實際內容，與其讓一個城市、港口成為自經區，不如打造台灣為自由經濟島、發展數位經濟，讓台灣成為智慧國家。

賴清德返抵國門旋即被問及自經區議題，他說，拚經濟是國人最大期盼，尤其是在中美貿易衝突的時候，自經區是否為最好、最有效率策略，有待討論。

他指出，2012年前總統馬英九就提案自經區給立院，後來無疾而終，國民黨應該向國人說明原因，2016年又提案，但跟前案一樣沒有更改，且看其條例根本無法了解實際內容，在此情況下要拿來解決台灣經濟，會有問題。

賴清德說，他擔任行政院長期間，所有努力就是要打造台灣為自由經濟島、發展數位經濟，讓台灣成為智慧國家，且最近有一些效果，有2000億元資金回流台灣，日本也認為這是台灣很好的機會。

他表示，與其讓一個城市、港口成為自經區，或打造台灣為自由經濟島、發展數位經濟，讓台灣成為智慧國家，國人稍微想一下，不難明白。

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