陪長輩摸一圈 侯友宜笑稱「今天不會抓」

2019-05-13 11:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天上午舉行銀髮俱樂部聯合授牌儀式，市長侯友宜出席，陪長輩唱歌、跳舞、打麻將及共餐。侯友宜笑說，自己不太會打麻將，但以前很會「抓」（意指取締賭博），但今天破例不會抓啦！引起哄堂大笑。

侯友宜指出，新北市65歲以上長者有55萬7000多人，佔全市總人口數13.7％，其中9成長者為健康老人，僅1成為失能或衰弱，為讓長輩在地安養，市府已成立492處銀髮俱樂部，提供休閒娛樂、養生健康、益智文藝、老人共餐4種功能，給予長者陪伴及照顧，延續快樂好生活。

今天有50處銀髮俱樂部聯合授牌，包括三芝、坪林、林口、石碇及八里的銀髮俱樂部數量都已達標。

社會局長張錦麗表示，至今年底前，新北市預計再增設123處銀髮俱樂部，希望減緩長者失能，將定期舉辦健康促進課程、文康休閒活動及老人共餐等服務，讓長輩在社區獲得妥善照顧，不必送到安老院，年輕人能安心出外打拚。

今天由五股區貿商社區發展協會的長輩們進行開場表演，平均年齡超過80歲的阿嬤們，打扮得妖豔動人，身穿旗袍跳舞，其中3位高齡90歲的阿公劉國康、江振興及田皓，穿著帥氣瀟灑的中山裝，隨音樂節奏手舞足蹈，展現十足活力。

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