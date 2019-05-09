廣場舞初體驗！ 侯友宜扭蠻腰揪婆媽運動

2019-05-09 15:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕本週日就是母親節，新北市長侯友宜今天早上到板橋第一運動場和知名網紅Max老師大跳「婆婆媽媽ㄟ廣場舞」，並宣布新北市13座國民運動中心在母親節推出好康優惠，雖然侯友宜的腰在選舉期間因使力不當受傷，但他仍賣力扭腰擺臀，跳得十分起勁。

侯友宜獻上康乃馨給現場跳舞的媽媽們，感謝她們平日辛勞，並歡迎民眾帶媽媽到新北市國民運動中心體驗課程，度過健康又溫馨的母親節。

侯友宜表示，為了慰勞辛苦的母親，今年新北市13座國民運動中心推出媽媽專屬的女性課程優惠活動，每間運動中心都有不同的主題，包含親子幼兒的體能測試、室內賽跑比賽和紓壓按摩體驗等，鼓勵女性朋友透過運動保持體力與活力。

「跟著Max老師動一動！」，侯友宜在Max指導下，與婆婆媽媽們同台尬舞，跟著音樂會節奏大跳「媽媽請你也保重」和「天下媽媽都是一樣的」2首歌曲，現場氣氛歡樂。他直呼，「扭扭舞」是最難的！侯友宜並祝福住南部的母親每天過得開心、健康，有機會一定會抽空回南部探望。

體育處指出，母親節當天新北市13座國民運動中心各自推出專屬限定好康優惠，例如淡水游泳池2人同行1人免費、三鶯女性朋友體適能半價、蘆洲推出親子手作及媽媽說故事活動、鶯歌有拍照打卡免費檢測體適能、新五泰有親子幼兒體能運動會等。

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