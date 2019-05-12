浴佛節叩鐘祈福 朱立倫、侯友宜同台

2019-05-12 16:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區慈法禪寺今天舉行「慶佛誕叩鐘祈福活動」，慶祝釋迦牟尼佛2563年誕辰，前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜前後到場，兩人沒有太多交集，簡單握手寒暄幾句，在致詞時兩人也祈求風調雨順、國泰民安。

這次的活動號召全台及國外900間寺廟齊叩鐘108響，新北市佛教會理事長、慈法禪寺住持的淨耀法師表示，今年響應叩鐘寺廟遍及全國及香港、中國、美國、馬來西亞、澳洲、新加坡等國家，寺廟家數及參與國家是歷年之最，將佛陀慈悲的願力跨國界散播到每一個角落。

先到場的朱立倫在淨耀法師帶領下參拜，他說，現在沒有公職的身分但還是和市民站在一起，祈求國泰民安、風調雨順，台灣團結之外兩岸和平、經濟繁榮，讓下一代過的更好。

侯友宜則是致贈「高樹法幢」匾額，感謝廟方秉持佛陀慈悲的精神，照顧地方民眾，他表示，「佛誕日」是佛教信徒的重要日子，除了普天同慶佛陀誕辰，也透過叩鐘108響為全球祈福。

另一方面，位在土城區的承天禪寺也舉辦聖橋通車及新山門啟用典禮，在山腳下興建新的橋樑，方便信眾能夠開車上山到寺廟參拜，前來禮佛的民眾表示，以前需要繞一圈才能上山，現在可以直通寺廟相當快速。

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