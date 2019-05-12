角逐國民黨立委初選 台東副縣長張志明：公私分明不辭職

2019-05-12 12:45

［記者黃明堂／台東報導］台東縣副縣長張志明角逐下屆台東縣區域立法委員國民黨內提名，為化解外界「用公家資源競選」疑慮，強調私人行程都有請假，也不會用公家資源跑私人行程，也強調目前僅是黨內初選，沒必要辭副縣長。

張志明表示，若當選會4年做好做滿，不會當著立委，想著選縣長，會配合縣政府的各項政務，在中央爭取經費。

張志明今天首次發表參選聲明，指自己現任台東副縣長，也當過花蓮副縣長，深知台東在發展上的需要，光靠縣政府是不足的，需要有人在中央爭取資源才能推動地方建設，所以決定參選立委。

他說，擔任立委後，全力支持國民黨黨團各項改革，包括年金，全力為農產品找市場及通路，為觀光產業爭取更多資源舉辦大型特色活動。

他承諾一定配合縣長饒慶鈴的各項政策，爭取經費打頭陣，不會前面不管，後面割稻尾，一定會把4年立委任期認真做好做滿，不會邊做立委邊想選縣長。

他說，教育是他的專業，長期看到地方政府在教育發展上的侷限與困境，唯有透過中央立法修法，才能營造真正適合台東子弟需要的教育環境。有同黨競爭對手訴求「支持在地人」，來自宜蘭的張志明能為台東做事，爭取最大福利，心在台東的，就是台東人。

有媒體提問是否會辭副縣長，以化解對手質疑。張志明強調，現階段是國民黨內部初選，應該沒有候選人辭掉本職的問題，他謹守份際，依法請假，只要私人行程，不用公家資源。

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