蕭景田立委初選勝出 韓流成焦點

2019-05-12 00:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓流在彰化發威嗎？彰化縣立委第四選區國民黨黨內初選，由全國農會理事長蕭景田出線，值得注意的是，蕭景田此次出馬，一直自詡為韓國瑜堅定的捍衛者、好麻吉，蕭景田是否因「韓市長」加持而擊敗強敵，受外界矚目。

蕭景田自稱是韓國瑜的「好麻吉」，他表示，自己跟韓國瑜的好交情可以追溯到10多年前韓國瑜淡出政壇還在沉寂時，後來韓國瑜擔任北農總經理，正是他跟韓交情最盛時，兩人同心協力為農民解決問題，好交情不用多說。

蕭景田自稱好人挺好人！韓國瑜3月中國行返台，蕭景田號召彰化近百支持者到機場接機，即使國黨總統初選在韓國瑜出訪美國時出現變數，郭台銘「半路殺出程咬金」，韓國瑜聲勢頓時受挫，蕭景田仍有情有義再次號召支持者到機場接機。

而此次初選，蕭景田與前員林市長、現縣議員張錦昆捉對厮殺，最後由蕭勝出，一般認為勝負關鍵係蕭景田靠「韓流」乘勢而起不無關係。

但一名政壇人士說，國民黨立委黨內初選，黨員投票與民調各佔3成、7成，蕭景田有「韓市長」的超人氣加持，在民調部分竟小輸對手1.53％，要不是黨員投票倒贏對手9.8％拉回來，恐已「大意失荊州」。

該名人士說，為何有韓流加持，民調竟與對手平分秋色，「韓流是否已退色？」值得觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/