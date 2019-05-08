大安區藍委初選 朱系林奕華勝、王欣儀敗

2019-05-08 10:48

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第六選區（大安區）選民結構藍大於綠，國民黨參選人勝選機會頗高，而今年則有「朱系」不分區立委林奕華，及力挺高雄市韓國瑜選總統的台北市議員王欣儀、前外交官介文汲；國民黨台北市黨部上午公布結果，由林奕華勝出，將代表國民黨角逐立委。

國民黨北市黨部指出，第六選區提名作業於5月5、6、7日18時30分至22時辦理全民調，委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，初選結果林奕華平均支持度為43.975%、王欣儀平均支持度為34.305%、介文汲平均支持度為21.719%。

台北市區域立法委員應選8席，國民黨已完成提名第二選區（士林、大同）前立委孫大千、第三選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安、第四選區（內湖、南港）現任立委李彥秀、第七選區（信義、南松山） 現任立委費鴻泰、第八選區（文山、南中正） 現任立委賴士葆，今日第六選區（大安）由現任立委林奕華贏得初選，將提中常會後正式提名。

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