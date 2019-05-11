拚國民黨立委初選 徐兆璋前進竹北拉抬知名度

2019-05-11 17:18

〔記者黃美珠／竹北報導〕拚國民黨內立委初選，新竹縣前任竹東鎮長徐兆璋爭取在新竹縣第2選區選立委，今起一連兩天藉著母親節的機會，前進「新生代」最多的竹北市拉抬自身知名度，希望本月22日起3天的全民調可以獲得鄉親最多的支持，順利贏得提名參選立委。

徐兆璋以「幸福家庭日」為名，今天首發在光明1路底的竹北爬蟲兩棲公園舉辦親子同樂會。天氣轉熱，他特別出動老少咸宜的冰淇淋戰術，替到場者驅熱，果然很受歡迎。

他強調，他在任竹東鎮長任內首建全縣第1個寵物運動公園、拓寬仁愛路解決攤商擺攤問題，更舉辦草地音樂會，給年輕人在地就有表演舞台，一展藝文長才之外，也找到了自己人生的出路等，強調他不僅有經驗，還是個有遠見、有魄力的政治人物。

徐兆璋強調，如果他有機會進入國會，首要就是爭取經費在竹北解決每年小朋友搶破頭、爭學校念書的問題。

他也邀請鄉親，明（12）日下午2點在竹北文化公園還有一場「幸福家庭日」活動，歡迎大家一起來認識他，跟他談談對他、對新竹縣的期許。

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