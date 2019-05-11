批KMT自經區草案百分百傷害台灣農業 陳吉仲：無法接受

2019-05-11 16:52

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨立案提出自經區草案，農委會主委陳吉仲今天說，不管是馬英九執政時國民黨提出的自由經濟示範區草案或是最近國民黨立委提出的自由貿易經濟特區草案，草案條例都寫得很清楚，絕對百分之百傷害台灣農業，這是農業部門無法接受的。

此外，香港也傳出非洲豬瘟疫情，陳吉仲說，邊境管制持續執行防堵疫情，對中國和港、澳入境台灣的旅客百分之百手持行李和托運行李全面檢查，因台灣和香港人員進出往來頻繁，並呼籲國內旅客不要從香港攜帶肉品、加工品回台入境，第一次抓到罰20萬，第二次抓到開罰100萬元。

陳吉仲說，國民黨版的自經區草案第42條規範，開放對中國管制的830項農產品，用零關稅進來後再免課徵營利事業所得稅來外銷，這一定傷害台灣農業，台灣農業內有37％作食品加工的產值高達2000多億元，呼籲外界好好檢視不管是馬英九執政時國民黨提出的自由經濟示範區草案或是最近國民黨立委提出的自由貿易經濟特區草案，草案條例都寫的非常清楚，絕對百分之百傷害台灣農業，這是農業部門無法接受的。

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