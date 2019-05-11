還支持兩岸統一？ 這些人恐被中共500萬移民取代

2019-05-11 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「蕪菁雜誌」日前指出，某些軍公教人士的圈子瀰漫著促統的言論，但事實上，若中國與台灣統一，軍公教族群恐怕最先遭到坑殺。有網友也翻出議員王浩宇日前在節目上的說法，表示中國統一台灣後，將派出500萬移民來台，進而取代台灣所有公務員，建立一個新統治階層。

臉書「打馬悍將粉絲團」今天貼出桃園市議員王浩宇日前在《新台灣加油》節目上的影片，王浩宇於節目上指出，他在中國「百度貼吧」下載到一份文件，內容為中國佔領台灣後要如何統治，首先是大量移民，希望能把500萬移民來帶台灣，這計畫性的移民就是要取代台灣現有的公務員，並建立一個新統治階層。

王浩宇提到，這代表將來只要承認中華民國、認同台灣獨立以及認為自己是台灣人的人，都可能被懲處，不管是哪個政黨、公務員都無法倖免。而懲處就是若你破壞國家統一、顛覆國家政權等頑固者，就會被判有期徒刑、無期徒刑甚至是死刑。

「打馬悍將粉絲團」指出，這情況猶如「回到戒嚴時期的壓制言論自由，剝奪出版自由。最可怕的是猶如二二八事件般的歷史悲劇將會重演。到時候，台灣人叫天不應，叫地不靈，後悔就來不及了」。

PTT網友見狀紛紛留言，「軍公教有膽跟中共反年改試試看嘛」、「主要是台灣的年輕人！不聽話的，大概就跟64一樣！」、「真的要讓軍公教知道統一的恐怖，不然他們只知道反年改」、「覺得很扯的人 去看看新疆不是更扯 新疆能 台灣不能？」、「我相信是真的，留島不留人」。

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