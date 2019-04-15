韓國瑜最強助選員！ 李毅：他上台中國想幹嘛就幹嘛

2019-04-15 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國「武統」學者李毅被我國驅逐出境，還揚言，若韓國瑜選上台灣總統，就可以很快再來；桃園市議員王浩宇對此踢爆，李曾說過，韓國瑜上台之後，「中共想幹嘛就幹嘛」。

從王浩宇在臉書貼出的影片可見，李毅先前與中國節目主持人司馬南錄影時，竟然說：「因為韓國瑜的出現給大陸（中國）造成了一個，有可能至少三年五年，現在有可能看來持續十年八年（對美國）的戰略緩衝期，韓國瑜上台提供了一個寬大寬鬆的決策環境和決策空間。」

李毅認為，一旦韓國瑜執政，「（中國政府）可以隨心所欲想幹嘛就幹嘛，想武統就武統，想北京方式就北京方式」。

不少網友看完影片後，相繼留言指出「到時滯台中國難民也是一起死」、「如被中國併吞，不能批總統、不能上臉書、不能拜媽祖誰要？」、「香港被溫水煮青蛙」、「藍教徒很多都嘛有綠卡」、「藍色什麼時候要監督紅色變藍天啊？」、「酒空棒加分爽！」。

王浩宇臉書全文

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