還支持兩岸統一？ 網媒：軍公教恐最先遭中共坑殺！

2019-04-28 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕部分軍公教人士的圈子內，近來傳出瀰漫著促統的言論，臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」指出，這些促統說法包括「即使兩岸統一，軍公教日子照過」、 「統獨都是假議題，不會影響到我們奉公守法的軍公教」，但事實上若中國與台灣統一，恐怕是軍公教族群最先遭到坑殺。

蕪菁雜誌指出，有些軍公教還有著錯誤的憧憬，例如「中共統治台灣，搞不好會更優待軍公教」、 「月退俸數字不變，只是單位變人民幣」，但說出這類言論的人，就算不是惡意誤導，恐怕也是過於天真了，畢竟1949之後留在中國的國民黨軍公教，可是遭到中共政權的血腥整肅。

蕪菁雜誌說，就算不談過去的血腥歷史，只要理性分析一下，就能了解兩岸統一對軍公教的衝擊是什麼。首先，國軍勢必會受到最大的衝擊，因為統一後中華民國國軍就無用武之地，沒有工作的軍人首先要面臨的就是整批整批被裁撤的命運。

蕪菁雜誌表示，就算解放軍肯吸收部份國軍，但也要處理忠誠與信任的問題，畢竟將近20萬的現役軍人若在台灣就地改編為解放軍，北京當局肯定不放心，因此最有可能採取的手段就是移防，把台灣軍人丟到遙遠的新疆、西藏、北大荒等地，再派心腹部隊入駐台灣。

蕪菁雜誌感嘆，這樣的軍旅生活可不是什麼坐個火車就能回家，「台灣的部隊真的受得了嗎？」即便能夠躲過裁撤或忍耐住移防的生活，又要面臨升遷管道的問題，畢竟台灣軍人如何能夠弄懂解放軍的部隊文化，想升遷恐怕比登天還難。

就公務員來說，則是「福利削減、專業行政的空間將被壓縮」，蕪菁雜誌舉出香港的例子，直指中國就是要弄窮香港，將使得當地公務員薪資和福利大為縮減，勞動條件也越來越差。

此外，在中國架空港政府和立法會的狀況下，公務員不再是對民意負責，而是要對中聯辦負責，因此公務員便失去了行政中立，無法依照自己的專業辦事，讓香港近年來出現許許多多治理疏失，包括「鉛水事件、塌樓事件、沉船事件、高鐵工程預算嚴重超支、腐敗事件頻頻出現。」

至於教師方面，將會受到「思想控制與人員門檻的雙重夾擊」，畢竟中國是個極權國家，教師有著進行思想控制的政治任務，也就是灌輸黨國思想的「教書匠」。

同樣以香港的例子來看，2010年之後，中國在香港大力推動「愛國主義教育」，要求香港老師在教學時必須融入愛黨愛國的意識型態。就算有老師能夠撐過政治活動的折磨，工作權卻未必會受到保障，因為中國會一直設下門檻，整得學校教師們焦頭爛額。

在談完軍公教在兩岸統一後的困境後，蕪菁雜誌又指出，許多軍公教之所以會對這樣的危機無感甚至憧憬，主要是認為統一後發生什麼又不干自己的事，反正已經退休了就拿拿退休俸就好，但蕪菁雜誌強調，中國都搞不定本身的年金問題了，「哪還顧得上保障台灣既有軍公教的福利呢？」

蕪菁雜誌說，中國由於過去的一胎化政策，造成現在的人口結構急速老化，還有法規不完善使得民間企業提撥不足、公務體系退休金嚴重虧空等問題，顯然中國在接下來的十幾二十年間都要自顧不暇了。

蕪菁雜誌表示，就算兩岸不統一，但若是把中國因素引進台灣，就會對公務體系造成極大衝擊，例如國民黨立委黃昭順這幾天提案，打算開放中國的「身心失能者」來台依親，並可使用台灣的健保與長照資源。

蕪菁雜誌分析，黃昭順的動機主要是在討好高雄左楠眷村選區的選民，並且向北京表態，但台灣的醫療、長照、社工等資源早已處於高度緊張狀態，因此這個提案一出來可說是罵聲一片。

蕪菁雜誌因此警告，「您以為票投給親中的政治人物沒什麼，好日子照過；其實，您的現實生活都會被中國因素一點一點地改變。」

蕪菁雜誌最後強調，軍公教當然是國家的中流砥柱，但軍公教的命運同時也高度依賴於國家，一旦國家被併吞了，那麼軍公教的生活也會大受影響，畢竟覆巢之下無完卵。

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