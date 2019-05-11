民調贏0.01％就出線 國民黨總統提名協調最快下週啟動

2019-05-11 13:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最快下週正式啟動總統提名協調作業流程。據了解，國民黨中央原本計畫相關作業要點與期程草案22日才送中常會通過，將提前連同第十五任總統選舉總統候選人特別提名辦法草案一併送請下週三（15日）中常會通過，隨即也將啟動中央提名協調小組運作。

提名小組將徵詢6人 願否納入協調

黨內人士指出，中央提名協調小組首次開會後將分別邀約韓國瑜、郭台銘、王金平、周錫瑋、朱立倫、張亞中等6人，徵詢對方是否願意納入提名協調機制，說明後續全民調遊戲規則，並告知如果同意，5月底前應繳交5百萬元的選務作業費，凡是完成繳費者，就會被納入全民調人選名單，預定6月上旬向中常會報告後正式對外宣布。

不辦黨員投票 政見會變電視轉播

此外，原先國民黨中央打算6月中、下旬舉辦4場分區「政見說明會」，讓黨員到現場參與，但最近考量既然不辦黨員投票，只做全民調，因此將改以舉辦2至3場的電視實況轉播方式處理，藉此節省動員開銷，直播現場不排除在台北市以外縣市安排1、2場，至於「政見說明會」的名稱擬改為「國政願景電視發表會」。

改為一輪民調 7月上旬執行

相較4年前的第十四任總統候選人提名作業要點規定民調公司只有2家，有效樣本數不得少於1068個，這次國民黨中央所擬的第十五任總統候選人提名作業要點草案明定由5家民調公司執行，而且樣本數不得少於3千個，7月上旬執行；而且過去規定如果民調排序第一位與第二位的差距在3％以內，第一、二名就要再進行第二輪民調，這次則改為只辦一輪民調，即便第一、二名差距只有0.001％，仍由第一名出線。

黨內人士指出，過去一千多份的樣本數抽樣誤差約3％，這次可以降低到1.79％，至於抽樣方法仍維持既有黨內提名民調作業要點的規定，以中華電信公司出版的最新區域住宅電話號碼為抽樣清冊，不納入手機部分。

此外，由於6位可能總統人選沒有欠繳黨部款項的問題，像朱立倫過去在新北市長任內一年應達2百萬元的公職人員募款責任額都有達標，王金平的不分區立委募款責任額與每月應上繳黨中央的錢都有繳清，周錫瑋、郭台銘、張亞中非黨公職人員，至於韓國瑜才就任高雄市長幾個月，今年度的公職人員募款責任額在年底前達標即可，因此過去作業要點規定參選人應附「應繳款項繳清證明」，這次無須訂定。

「選務作業費」過去規定只收取本票或保付支票，這次作業要點則增訂可以支付現金，多退少補，至於以往的2百萬元保證金，由於這次提名非採「登記制」初選，因此也已取消。

國民黨第十五任總統選舉中央提名協調小組成員將包括副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等人。

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