初選規則網友質疑國民黨為韓量身打造 公道伯回這4個字

2019-05-10 09:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜曾透露願被動參加國民黨「協調式初選」，卻又說沒辦法接受現況初選制度、沒計劃初選辯論，又傳國民黨總統初選將不採登記制，參與初選者也不必親自繳500萬元作業費等，有「公道伯」粉不滿上粉專留言「黨中央又變規則了-特定為韓國量身制訂好了，公道伯一定要爭一口氣」，王金平回「爭取到底」。

傳出國民黨總統初選不採登記制，參與初選者也不必親自繳500萬元作業費，韓國瑜表示，一切尊重黨中央安排，但日前吳韓會前後卻疾呼，不接受現階段國民黨黨內初選制度，還在世新大學演講後受訪，表示自己目前沒有參加黨內初選辯論計畫，反觀郭台銘支持公平、公開、公正的辯論。

有王金平的支持者在「公道伯」粉專留言：「黨中央又變規則了-特定為韓國量身制訂好了，公道伯一定要爭一口氣」，王金平回應：「爭取到底」，外界解讀，王金平直接表達對未來任何有為單一候選人「量身打造」黨內初選，而破壞原有初選制度的不滿。

也有支持者留言：「公道伯被韓國瑜蹧踏，令人不捨」，王金平替韓緩頰也酸了一句「人家是政壇新星啦，不熟悉文化嘛」。

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