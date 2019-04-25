中常會出招解套 韓國瑜：一切尊重

2019-04-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨中常會試圖為高雄市長韓國瑜不參加初選的聲明解套、讓韓有機會代表國民黨參選總統；韓國瑜昨表示，現在完全沒有相關訊息，一切意見都尊重。

前天發表五點聲明後，韓國瑜昨天持續被追問關於總統大選各種議題，但上午兩場公開行程都不對此發言，下午遭媒體圍堵，勉強回應現在沒有相關訊息，對於一切意見都尊重。

媒體不斷追問是否無條件納入民調？事前知不知道鴻海董事長郭台銘參選？聲明中的權貴指誰？週六確定吳韓會嗎？韓國瑜重申，現在都沒有訊息，對一切意見都尊重，重申已有聲明，希望對此別再表述。

貼文斥假韓粉沒有愛與包容

韓國瑜數度強調，外界很多意見，他在聲明裡都有闡述，請大家耐心讀取，不再發表看法，現在要專心拚市政。

韓國瑜昨晚也透過臉書，要求「冒牌韓粉」退散！他除痛斥假韓粉沒有愛與包容，還說沒有愛與包容，誰又贏得了二○二○？

韓國瑜直言，去年選舉的風風雨雨，讓大家都知道台上台下有不少「以韓粉之名、行韓黑之實」的假韓粉，最近因為二○二○的膠著，網路上假韓粉惡行愈發變本加厲，確實起了分化藍營團結合作的功用，也拉低台灣社群網路的道德水準，更違背真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/