國民黨總統提名若改為全民調 王金平嗆不公平
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2019-04-25

〔記者陳昀、林欣漢／綜合報導〕國民黨中常會昨決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，全部納入初選機制，且不排除全民調；表態參選總統的前立法院長王金平昨受訪直言，改為全民調「不公平」，並強調自己會選到明年一月十一日。但對黨中央是否在幫高雄市長韓國瑜解套，王沒有正面回應。

「接不接受另一回事」

藝人郭子乾昨扮演投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，到王金平立院辦公室錄影，兩人舉行另類「王郭會」，王金平簽書送給「郭董子乾」時還說，「郭董台銘我已經送過」。

王金平會後受訪表示，黨中央把「三七制」改成全民調，對已在「三成黨員投票」努力經營的候選人不公平。記者問王金平是否接受？王說，「我認為這是不公平的，接不接受另一回事。」至於怎麼做才公平，王金平說，還是等黨中央提出細節，但是「改變三七制就是不公平」。

「會選到明年一月十一日」

被問及是否覺得黨中央在幫韓國瑜解套？王金平四兩撥千斤地說，還沒有詳細了解。王金平重申，他關關難過關關過，一路選到明年一月十一日。王直言，這次選舉最大難題，就是黨中央提名辦法一變再變，讓人不能接受。

「豈不是讓我們白忙一場？」王金平陣營私下表示，黨中央將韓國瑜納入是民意所趨，確實沒話說，但王金平決定參選後一直努力耕耘黨員基層，何況黨主席吳敦義過去也多次批評全民調，現在卻往全民調方向走，不免讓人委屈。

對於韓國瑜的五點聲明，王金平前天認為韓受委屈，王昨天赴汐止中正市場掃街時，媒體問他是前總統馬英九讓韓受委屈嗎？王金平說他不清楚，不能妄加論斷，會覺得韓受委屈，是因為韓的聲明顯示出他相當委屈。

  • 前立法院長王金平昨與模仿鴻海董事長郭台銘的藝人郭子乾一起受訪，形成另類的王郭同框畫面。（記者朱沛雄攝）

    前立法院長王金平昨與模仿鴻海董事長郭台銘的藝人郭子乾一起受訪，形成另類的王郭同框畫面。（記者朱沛雄攝）

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