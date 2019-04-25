國民黨總統提名若改為全民調 王金平嗆不公平

2019-04-25

〔記者陳昀、林欣漢／綜合報導〕國民黨中常會昨決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，全部納入初選機制，且不排除全民調；表態參選總統的前立法院長王金平昨受訪直言，改為全民調「不公平」，並強調自己會選到明年一月十一日。但對黨中央是否在幫高雄市長韓國瑜解套，王沒有正面回應。

「接不接受另一回事」

藝人郭子乾昨扮演投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，到王金平立院辦公室錄影，兩人舉行另類「王郭會」，王金平簽書送給「郭董子乾」時還說，「郭董台銘我已經送過」。

王金平會後受訪表示，黨中央把「三七制」改成全民調，對已在「三成黨員投票」努力經營的候選人不公平。記者問王金平是否接受？王說，「我認為這是不公平的，接不接受另一回事。」至於怎麼做才公平，王金平說，還是等黨中央提出細節，但是「改變三七制就是不公平」。

「會選到明年一月十一日」

被問及是否覺得黨中央在幫韓國瑜解套？王金平四兩撥千斤地說，還沒有詳細了解。王金平重申，他關關難過關關過，一路選到明年一月十一日。王直言，這次選舉最大難題，就是黨中央提名辦法一變再變，讓人不能接受。

「豈不是讓我們白忙一場？」王金平陣營私下表示，黨中央將韓國瑜納入是民意所趨，確實沒話說，但王金平決定參選後一直努力耕耘黨員基層，何況黨主席吳敦義過去也多次批評全民調，現在卻往全民調方向走，不免讓人委屈。

對於韓國瑜的五點聲明，王金平前天認為韓受委屈，王昨天赴汐止中正市場掃街時，媒體問他是前總統馬英九讓韓受委屈嗎？王金平說他不清楚，不能妄加論斷，會覺得韓受委屈，是因為韓的聲明顯示出他相當委屈。

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