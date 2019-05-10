小英悄悄話：當年申請去GATT工作，押錯寶了！

2019-05-10 21:47

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文今天晚間透過LINE及臉書傳悄悄話給網友，透露她早年赴英國留學，剛拿到倫敦學院政經學院博士學位時，要申請去「關稅暨貿易總協定（GATT）」工作，結果GATT回信給她，很有禮貌的說，他們需要的經濟學家，不是法律人，蔡總統說：「我大概是押錯寶了」。

蔡總統說，她在申請要去GATT的信裡應該寫說，她是主修貿易與法律，也算是半個經濟人的申請者，但因為把自己定位錯了，所以錯失這次機會。

不過，總統說，1990年代中期以後，GATT轉變為WTO（世界貿易組織），開始有了救濟程序，他們又需要法律人，但後來2000年去當陸委會主委，就沒有再考慮這樣的生涯選擇。

蔡總統今天再度另上GATT衣服，向網友開講，談及當年她曾錯失去GATT工作的機會，以及台灣申請加入GATT的小故事。

總統指出，她從1980年代後期，就開始參與台灣對外的經濟貿易談判，這是一段非常難得的旅程，「對我來說，這份經驗直到今日仍然十分珍貴」。

蔡總統說，現在台灣面對美中貿易衝突，她今天也跟大家強調，我們的原則很簡單：「台灣第一」、「台灣優先」，讓外資進來，讓台商回來，讓產品出去，照顧好企業和人民的利益。

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