貿易大戰》加速歡迎台商回家！ 蔡英文：MIT取代MIC

2019-05-10 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國對中國價值2000億美元產品關稅由10%提高至25%，在美東時間週五凌晨0時1分（台灣時間今天中午12時1分）正式生效。對此，總統蔡英文表示，在美中貿易戰的烽火下，政府會加速歡迎台商回家，更會選擇正確的經濟發展路線，用高質量的「台灣製造」取代「中國製造」。

蔡英文在臉書表示，從今天起，美國將針對自中國進口的2000億美元商品，將懲罰性關稅提高到25%。這是一件衝擊全球經濟的大事，她今天特別召開國安首長會議因應。而目前美國的關稅懲罰措施，還沒有擴及台灣主力出口產業，對台灣影響相對有限。台灣的經濟基礎也非常穩固，股匯市穩定健康、投資持續爆發。

蔡英文說，在美中貿易戰的烽火下，政府會加速歡迎台商回家，更會選擇正確的經濟發展路線，用高質量的「台灣製造」取代「中國製造」。發展經濟，就是促進國家安全。政府的原則很簡單：台灣第一、台灣優先，讓外資進來，讓台商回來，讓產品出去，照顧好企業和人民的利益。

蔡英文說，除了國際經貿變局，因應北京當局「一國兩制台灣方案」的宣傳力道，或是擾亂台灣社會、破壞台海現狀的企圖，政府也從來沒有鬆懈過。她再次要求國安團隊，要儘速完備反滲透、反統戰的機制。「我們也交出了這幾個月來的成績單，請大家告訴大家。」

蔡英文強調，一個堅定的政府，加上一個團結的社會，台灣一定能在變化的局面中，確保國家主權完整，也確保世世代代的民主生活方式。「這是我們唯一的選擇」。

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