蔡總統專文登美《外交政策》 外交官揭露文內「暗藏亮點」

2019-05-10 21:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國「外交政策(Foreign Policy)」期刊,昨(9)日刊出總統蔡英文的英文投書 ,內容提到台灣從威權走向民主的過程,並談及台、美間的夥伴關係。外交官劉仕傑今日在臉書大力推薦該篇文章,此外,他更揭露蔡英文這篇投書中「藏有幾個亮點」,包括全文不提到「中國(China)」、且文章對蔡英文的介紹是「台灣總統」,讓人看了眼睛為之一亮。

劉仕傑今(10日)晚在臉書發文,指出此篇文章的「亮點」。他表示,文章對小英總統的介紹是 「Tsai Ing-Wen is the President of Taiwan」,也就是「蔡英文是台灣總統」。此外,文章除了一開始提到當年卡特總統決定跟中華人民共和國建交而跟中華民國斷交的歷史外,其餘篇幅都以Taiwan (而非Republic of China)自稱。這一點很棒,有助強化國際社會對Taiwan這名稱的印象。

劉仕傑接著表示,文中兩次提到Indo -Pacific(印度太平洋),呼應川普政府的印太戰略;而文章內也提到台灣保護智慧財產權,而這正是目前美中貿易戰的核心癥結之一(另一個癥結是強迫技術移轉)。

最後一點,劉仕傑指出,許多人可能沒注意到,整篇文章中都沒有直接使用「中國(China)」一詞,而是用許多巧妙的譬喻取而代之,包括「darkness and fear (黑暗與恐懼)」、「authoritarian regime(威權政權)」、「coercion(強迫」、「backdrop of the Cold War(冷戰背幕)」、「anti-democratic forces(反民主力量)」等。

劉仕傑稱讚,這個高明的寫作技巧讓文章讀起來更加有力量,而這篇文章也是篇很棒的文稿,請網友們有空不妨一觀。

