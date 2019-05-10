蔡英文：自經區抵觸FTA精神 經濟轉型最大阻礙

2019-05-10 13:28

〔記者李欣芳／台北報導〕近來國民黨包括高雄市長韓國瑜等人紛紛主張設立自經區引發爭議，蔡英文總統今天表示，這3年來，台灣好不容易擺脫「經濟被鎖在中國」的情況，升級產業、擴大內需、布局全球，「我們的經濟體質強健，不需要再透過自經區走回頭路！」

蔡總統提出質疑說，近來有很多政黨人士和地方首長，主張成立自經區，要讓台灣變成中國貨品加工出口的特區，混淆「台灣貨」和「中國貨」。這可以說是一種變相的「中國製造」，讓台灣幾乎倒退回數十年前的加工出口特區。這樣的型態也完全抵觸美國和其他國家新近簽署FTA的精神，會成為台灣經濟轉型升級的最大阻礙。

因應美中貿易衝突，蔡英文總統今天上午召開召開國安高層會議，她在近中午時分召開記者會表示，我們的目標是要加速台商回流，重建高附加價值產業鏈，促進產業全面轉型升級，同時我們也要加速推動，和美國簽署以自由及公平貿易為主軸的雙邊貿易協定，用高含量及高質量的「台灣製造」，取代「中國製造」，成為出口美國的主力。

不過，總統表示，她也要提醒大家，近來有很多政黨人士和地方首長，主張成立自經區，要讓台灣變成中國貨品加工出口的特區，這是混淆「台灣貨」和「中國貨」，將成為台灣經濟轉型升級的最大阻礙。

蔡總統強調，經濟就是國安，發展經濟就是促進國家安全。我們的原則很簡單：「台灣第一」、「台灣優先」，讓外資進來，讓台商回來，讓產品出去，照顧好企業和人民的利益。

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