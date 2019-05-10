丁丁哭哭》丁守中提選舉無效敗訴 姚文智低調不回應

2019-05-10 15:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年台北市長選舉後，落敗的國民黨候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今日下午判決丁守中敗訴，中選會、北選會勝訴，無需重新舉辦選舉，仍可上訴。同樣落選的民進黨候選人姚文智今日被問到此事，低調未多作回應。

前姚文智競選辦公室發言人洪立齊表示，法院才剛宣判，判決理由還不清楚，姚也都沒從事政治相關活動，因此沒特別回應，但姚文智大哥也會等看到判決書再進一步了解。

不過，洪立齊表示，目前只是一審，選舉訴訟是二審制，還有上訴的機會，因此結果還未定，他也說，去年九合一選舉投票確實有瑕疵存在，邊投票邊開票的情形，但這樣狀況是否真的會造成選舉無效，的確很難認證，以前法院也沒有過相關的判例可以參考，因此法院判決結果難預測。

擁有律師資格的洪立齊認為，此次選舉投票過程明顯有瑕疵，且這個瑕疵滿嚴重不可忽略，應該清楚說明「投票結束後變成開票所」、「什麼叫做投票完」，雖然無法證明對選舉結果有直接的影響，法院應該解釋清楚。

洪立齊也說，他希望這次選舉訴訟的判決結果至少能成為一個有意義的判決，在訴訟過程中，不論誰輸或誰贏都要讓他們服氣。

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