丁丁哭哭》選舉無效官司敗訴 丁守中嗆「選罷法可以廢了」

2019-05-10 14:40

〔記者張文川／台北報導〕國民黨提名台北市長候選人丁守中，敗選後提出選舉無效之訴，台北地院今天判丁敗訴，丁守中到庭聆判後表示，對此結果感到相當遺憾，待收到判決後再和律師研究是否提出上訴；十餘位支持者在法院門口高喊「司法不公、司法已死」等口號，簇擁著丁守中離開法院。

丁守中說，法院應該是民主法治與公平正義的守護者，台北地院這樣的判決，嚴重扭曲了民主選舉制度的公平，不只傷害了司法公信力，更嚴重傷害了台灣的民主。

丁守中強調，沒有人能否認，在市長選舉中，中選會及台北市選委會嚴重違法，犯下非常多的錯誤，造成十幾萬人一邊看開票結果，一邊投票，這樣荒謬的選舉還被法院認證是有效，難道説司法糾正選務機關選舉無效的制度已完全崩潰失能？如果是這樣的話，那我們選罷法上有關選舉無效的法條都可以廢止了！

丁守中表示，對於這樣的判決結果，他感到相當遺憾，等收到判決書後，會和律師團研究下一步，決定是否提起上訴。

十餘位丁守中的支持者，集結於法院門口，得知判決敗訴後，高呼「選舉不公、還我公道」、「司法已死、踐踏民主」、「判決無效、司法不公」等口號，並高舉事先準備好的相同標語，簇擁著丁守中上車離開法院，場面一度混亂。

丁守中的律師團代表李承志表示，律師團深信中選會和台北市選委會的確是有違法事證，包括一面開票、一面投票，變更或延長投票動線，任何訴訟結果，不到最後一刻都不確定，縱使法院認為這些違法，還不足以影響選舉結果，但平心靜氣而言，中選會有這麼多違法的情形，難道不應該運用民主的力量，來跟中選會、政府說「這是不對的」嗎？他期盼下次選舉時，選民運用這樣的方法，做出正確的決定。

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