丁丁哭哭》丁守中選舉無效案大事紀

2019-05-10 14:12

〔記者楊國文／台北報導〕去年九合一選舉被外界批評選務紊亂，台北市長選舉結果，國民黨籍市長候選人丁守中以3000多票敗給現任市長柯文哲，但丁質疑全世界沒有任何民主國家的選舉，是「一邊開票、一邊投票」的荒謬現象，提起選舉無效訴訟，並稱有信心司法會還他公道；台北地院經歷近6個月審理，今天宣判丁守中敗訴。

以下是此選舉無效案的大事紀：

2018/11/24；九合一選舉落幕，丁守中以3254票敗給柯文哲，柯連任成功。

2018/11/28：丁守中赴台北地院聲請重新驗票及證據保全。

2018/12/11：丁守中遞狀提起選舉無效訴訟，北院下午驗票結束。

2018/12/12：台北地院就選舉無效訴訟進行人工抽籤，合議庭審判長由徐千惠庭長擔任，陪席法官劉娟呈，承審法官黃愛真。

2018/12/13：北院公布驗票結果為，柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁仍輸柯3567票，相較原先開票結果，丁多輸313票。

2018/12/24：北院選舉無效訴訟首度開庭，丁守中親自出庭稱「有信心司法會還給我公道」。

2019/03/29：丁守中選舉無效案辯論終結，丁引前美國總統甘迺迪名言「人生本來就不公平」強調，司法絕對要公平，法官判決將寫下歷史的一頁。

2019/05/10：北院下午宣判丁守中敗訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/