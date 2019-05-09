反制中國一國兩制台灣方案 蔡英文明將再召開國安首長會議

2019-05-09 21:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統明日將召開「國安首長會議」，除將就美中貿易衝突局勢進行最新研判並擬定因應策略外，蔡總統亦將針對反制中國推一國兩制台灣方案情況，逐一檢視執行，並擬做出最新因應裁示。

蔡總統繼3月11日召開第61次國家安全會議後，本週五將再次召開「國安首長會議」，會議除將就美中貿易衝突局勢進行最新研判並擬定因應策略外，蔡總統亦將就上次會議中所指示的「七項指導綱領」，逐一檢視近期執行狀況：

首先在 「兩岸」部分，已積極強化陸方人士來台聯審機制，拒絕武統學者來台宣傳。在 「民主法制」部分，近期已推動三項重要法案修正，包括明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，加速完成民主防護網的法制工作。

第三、在「經濟」部分，政府為因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，已落實經濟三方針，例如積極協助台商回台投資，原訂今年台商2,500億投資目標，五月已經提前達標。「外資進來」部分包括Google、微軟、Amazon AWS、Facebook等，都在台灣啟動新的發展計畫。就「產品出去」部分，也組成「國家隊」協助農產品外銷平台穩定運作，協助台灣農產品拓廣海外市場。

至於「外交」方面，政府除維繫與現有17個邦交國關係，以及強化台美合作。針對近日中國打壓我國參與WHA一事，除英國、美國、加拿大表態力挺台灣，日本外務大臣河野太郎公開表示，日本支持台灣應作為觀察員參與WHA，是近3年來日本首次主動支持台灣參與WHA。而歐洲議會、歐盟、英國外交部、英國國會議員、法國參議院及國民議會、德國政府與國會和波羅的海三國國會等公開支持台灣參與相關國際組織。

在 「安全」方面，同樣透過法制化，逐步加強防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透。在 「國防」方面，此次「漢光35號電腦輔助指揮所演習」已於4月22至26日執行完畢，電腦兵推的操演科目納入反制中共假訊息。潛艦國造廠區在5月9日動土，國艦國造計畫跨出新里程碑，落實國防自主的堅定決心。

最後，在「社會」層面，面對中國「對台31項措施」統戰宣傳，已於3月15日下架終止「關注31條」所註冊的「31t.tw」網域使用，阻絕中國藉由文宣滲透，操作「一國兩制」之政治企圖。

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