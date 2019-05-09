政院拍板原民教育法 擴大原民教育到全民

2019-05-09 12:43

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板「原住民族教育法」修正草案，要建立完整的原住民族教育體制，保障原住民族教育權，這次修法有5大重點，包括擴大原住民族教育對象到全民、完備行政支持系統、促進原住民族參與、強化師資培育與深化民族教育。

在擴大原住民族教育對象方面，則是要促進全體國民認識並尊重原住民族，各級政府將提供學生學習原住民族語言、歷史、文化之機會，各級政府也應提供學校教職員工多元文化與原住民族教育專業成長，政府機關、公營事業、政府捐助財團法人應鼓勵員工參與多元文化與原住民族教育。

蘇貞昌說，這次修法讓關照層面更廣，支持資源更全面，對我國原住民族人才的培養與發展十分重要。他要提醒教育部及原民會，在強化師資培育方面，要以更務實的方式，訓練好族語教師、編好族語教材，也只有好的族語教師，做好族語教學，才能成為原住民族存續的火炬。

蘇揆指示此案送請立法院審議後，請教育部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

在促進原住民族參與方面，草案明定部落可受委辦原住民族教育、可參與策劃及實施原住民族地區學校民族教育，得參與學校課程發展委員會及選編教材，得設原住民族推廣教育機構。

至於強化師資培育問題，將啟動民族教育教師培育、 增加族語老師取得教師證書管道、強化公費生族語能力；深化民族教育方面，則鼓勵學校以原住民族語言及文化回應教學方法提供教育，並揭示訂定原住民族學校專法。

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