「推自經區是害台灣」 蘇貞昌重砲抨擊國民黨

2019-05-07 18:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長蘇貞昌今天抵達澎湖，在立委楊曜、陳雪生及澎湖縣長賴峰偉等人陪同下，視察烏崁第二海淡廠、澎湖海洋生物研究中心，送給澎湖增建6000噸海淡廠5億元、加碼新臺華輪5億元，他並重砲抨擊，國民黨自經區是害台灣！

加建6000噸海淡廠、新臺華輪 各補助5億

蘇揆澎湖之行首站視察馬公4000噸第二海淡廠，宣布補助5億元加建6000噸海淡廠。而立委楊曜提出增加補助5億元，讓原本僅有18億元遲遲無法興建的新臺華輪案盡快落實，蘇貞昌也當場允諾。蘇揆等一行人接著轉往澎湖海洋生物研究中心，參觀台灣首座海龜傷病龜收容中心。

另外，針對國民黨力推自由經濟貿易區，蘇貞昌說，國民黨很奇怪，這種時間在推什麼自經區？現在美中經濟貿易戰持續升溫，而且川普總統宣布就要對中國2000億美金的商品課稅增加到25％，這種時候如果讓中國的各種製品經台灣一轉，中國製變成台灣製出去，美國可能對台灣嚴格課稅，那台灣真的受不了。

另外一方面，台商大量回到台灣，光這幾個月投資已經破2000億，而且外資一直加碼，台灣被評比在全世界自由貿易度已經是前10名的好成績，台灣的超級創新是與美國、德國、瑞士同樣全世界前4名，台灣真的已經是自由貿易度最高的國家，是大家有信心的地方，不該在這個時候去推自由經濟區，讓中國農產品沒有把關進來，中國製變成台灣製，MIC變成MIT，那就非常糟糕，所以國民黨這時推自經區不但不對，而且對台灣很不好。

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