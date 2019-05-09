首季公建執行率逾107％ 蘇揆：歡迎加碼投資台灣

2019-05-09 11:28

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午表示，工程會今年列管一般公共建設計畫，共222項，預算約3364億元，截至3月底之執行率107.92％，其中前瞻基礎建設公共建設類共75項，預算約866億元，執行率131.82％，執行情況尚稱良好，蘇揆強調公共建設計畫必須有效執行，也歡迎國內外廠商加碼投資台灣。

蘇貞昌上午主持行政院院會，聽取工程會有關「108年度第一季公共建設推動辦理情形」報告，並做以上裁示。

蘇貞昌說，針對執行異常或進度落後之計畫，相關部會首長應負起責任、加強督導，設法解決問題，使各項重大建設如期如質完成，發揮效益。

蘇揆指出，為了促進台灣整體經濟持續發展，我們一方面做好各項準備，歡迎國內外廠商加碼投資台灣，同時公共建設計畫必須有效執行，帶動內需市場與產業發展。

他表示，主管部會該加速辦理計畫審查、核定的，就加速處理，該督導受補助機關積極辦理規劃設計、發包、施工的，也要確實做好控管，不是錢補助下去就了事，一旦發現問題，就要及時解決，如有需跨部會協助事項，請工程會主動協助，政府只要上緊發條，建設就能更快更好。

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