不讓中國茶用「自經區」洗產地 蘇揆：全力保護台灣好茶！

2019-05-08 18:33

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天請行政院長蘇貞昌到總統府喝來自阿里山的台灣的烏龍茶，兩人共同推銷台灣好茶，並提及對藍營倡議自由經濟貿易區等自經區爭議持保留態度，蔡總統說，近來有人在講自經區，說要用中國的茶在自經區加工以後變成台灣茶再出口，「我想起來就有點擔心」，「自經區就麻煩院長一定要守得住喔」，蘇揆則回應說：「這是一定要的啦！」。

蘇貞昌傍晚並在臉書上表示，除了要請大家繼續支持台灣好茶，也要跟大家說，「只要有我在行政院的一天，政府絕不允許自經區成為中國茶洗產地變台灣茶的白手套」，台灣農民用心栽培出好茶，請大家多喝、也請大家安心喝。

蔡蘇兩人今天在例行會面中，蔡總統請蘇揆喝烏龍茶，蔡總統與蘇揆的臉書都公布這段喝茶的影片。一開始，總統笑說「院長比較是行家，他會先聞過再喝，我已經先喝了一口！」。

蘇貞昌則說，這個茶好，他聽說一個好的茶從氣味到顏色，入口舌尖、入喉，每一個階段都是學問，每個階段都講究，這是好茶，是真的台灣味。

蔡總統因此說，蘇院長有研究，蘇回說：「我對茶沒有研究，不過，台灣茶農的技術世界第一，而且台灣茶的品牌也是世界第一，所以真的是台灣之光」。

總統表示，近來有人在講自經區，說要用中國的茶在自經區加工以後變成台灣茶再出口，「我想起來就有點擔心」，她以前在英國唸書，台灣茶在倫敦市場能賣到好的價錢，希望台灣茶葉一直可以保持高品質形象，所以「自經區就麻煩院長一定要守得住喔」。

蘇揆說：「這是一定要的啦」，因為我們要做的是保護我們的品牌、做好行銷，強化的就是要競爭力，所謂用低價傾銷曚混的方式，絕對不是拚經濟之道，我們要為台灣守住好茶，守住好台灣！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/