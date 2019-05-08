自經區讓豬農「挫咧等」 竹縣議員：KMT是要滅掉台灣產業

2019-05-08 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕「自經區」議題近期鬧得沸沸揚揚，新竹縣議會綠黨議員余筱菁在臉書發文說，新竹縣長楊文科未經議會同意就簽署「自由經濟貿易區協議」，是陷新竹縣於不義，她還說，新竹縣唯一一席立委林為洲居然也參與連署。余筱菁指，國民黨此舉是要滅掉台灣產業，質問「台灣到底哪裡對不起你們要這樣亂搞」？

今年3月15位國民黨籍縣市長連署，要求立法院盡速通過「自由貿易經濟特區特別條例草案」。

「請問KMT立委是要滅豬農嗎？」余筱菁指出，在中國豬瘟全面淪陷後，還持續開放豬肉項目，是讓「新竹縣250家以上的豬農挫在等」。

余筱菁說，縣長楊文科未經議會同意，「即簽署自由經濟貿易區協議，根本是將新竹縣陷於不義。」她呼籲，「楊文科縣長請立即撤簽對選民負責！」余筱菁也點名新竹縣唯一一席立委—林為洲立委，居然也參與連署。

余筱菁說，「嘴巴說要大舉開放外資其實給中資方便，台灣的經濟自由度哪還輪得到這些國民黨立委提案啊！」她並說，「自由經濟貿易區協議」根本是引狼入室的一項租界條款。

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