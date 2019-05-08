韓粉拿「生小孩」嗆黃捷！近萬名網友傻眼：邏輯在哪

2019-05-08 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員黃捷日前質詢市長韓國瑜「自經區」議題一戰成名，然而有韓粉不滿，怒在臉書上模仿「質詢」內容反問黃捷：「你爸生你前知道生孩子對子宮卵巢的影響嗎？」另類的比喻讓8000多名網友都傻眼，紛紛留言表示「奇文共賞，韓粉的邏輯已經不可理喻了」。

有韓粉4日在黃捷粉專「黃捷 鳳山捷伴同行」上寫道，「黃捷，你爸爸要生你之前，有人問他：你知道生孩子對子宮卵巢的影響嗎？你爸說：我要生一個白白漂亮的小孩。這個人不滿意你爸的回答，就四處跟人說你爸是草包，請問：這個人是不是有病啊？」

該韓粉生氣的罵道，「你老爸只要有辦法只（知）道怎麼生，其他的細節他需要知道嗎」，相對的，「韓市長只要知道經貿區的好處，這個方向去下令市府團隊執行就好」，你們現在就要塑造市長是草包的形象，拉下他的聲望，要黑韓市長，你們綠黨們有理性問政嗎？

該貼文PO出至今已吸引8000多名網友按讚「朝聖」，累積5000多則留言，許多網友都認為這文章太奇葩，紛紛留言，「這是反串吧？拜託，不然我好害怕」，「奇文共賞...」、「原來上位者只要發號施令？」、「神邏輯 ，所以你只要知道吃，就不用管吃什麼囉」、「這是什麼比喻啊哈哈哈」、「邏輯是不是死掉了？」。

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