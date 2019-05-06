看韓國瑜備詢有感 音樂家寫《發大財鋼琴交響協奏曲》

2019-05-06 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前在議會備詢，被時代力量正妹議員黃捷詢及「自由經濟示範區」確切內容，跳針式回覆「發大財」，有本土音樂家對此特製長達500頁的《發大財鋼琴交響協奏曲》，被網友推爆大讚「高級酸」！

音樂家路易斯5日在個人臉書粉絲專頁「Louis Liao」指出，「昨天看完一則高雄議員的質詢，今早靈感一來，創作出了一首發大財鋼琴交響協奏曲，高達500頁，免費分享給大家。」，他在貼文中附上名為《發大財鋼琴交響協奏曲》樂譜，引發熱議。

路易斯編曲的《發大財鋼琴交響協奏曲》為「90」中板節拍，屬C大調的44拍樂曲，在第一小節中先是出現1個1拍、橫跨8度音的「Fa」音，接著是1個1拍、橫跨8度音的「La」音，最後是1個2拍、橫跨8度的「Si」音，第二小節起均為全休止符，一直到最後第500頁。

路易斯對本報獨家透露，製作此樂曲「不代表任何政治立場」，純屬玩味性質；但不少網友認為他相當有創意，認為韓國瑜的質詢內容如同樂曲，「後面什麼都沒有」，也有網友提到，「好棒的曲子！ 速度有沒有想過用87」、「我覺得可以延長到2020頁」、「好難的曲子喔，要練習四年喔」。

「Louis Liao」臉書粉絲專頁全文

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