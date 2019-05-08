自經區母湯！呂秋遠：北宋簽《澶淵之盟》聯金滅遼

2019-05-08 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜及國民黨立院黨團力推「自經區」，律師呂秋遠在臉書指出，「自經區」概念在中國歷史中曾經出現過，實施此計劃的政權最後被掏空經濟，走向滅亡命運。

呂秋遠表示，中國北宋時期與北方遼國簽訂《澶淵之盟》，雙方約定設置「榷場」展開自由貿易，北宋在「榷場」內實現「貨進去，錢出來，大宋發大財」的理念，因為北宋的經濟實力太強，完全佔據宋、遼貿易的主導權，就算每年要供給遼國「歲幣」，北宋的經濟也完全不受影響。

呂秋遠提到，北宋透過自由貿易區將農產品、手工品送往遼國，遼國則將戰馬、草藥等貨品賣給北宋，久而久之雙方經濟實力的差距浮現，北宋把持遼國經濟命脈，民生物資完全仰賴北宋，且對方的騎兵隊還愈來愈強，遼國這才發現苗頭不對，實施出口貨物管制但為時已晚。

呂秋遠寫道，當時遼國除了戰馬之外，幾乎沒有什麼東西可以賣，「Made in Sung的貨品取代了Made in Liao」，連國幣都沒有人要使用，任由北宋貨幣流通，北宋藉著貿易戰「聯金滅遼」，遼國在歷史上就此敗在「悲慘自由貿易區。」

呂秋遠臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/