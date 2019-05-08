聲援台北醫院大火遭訴護理師 蔡英文：提供法律協助

2019-05-08 17:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天出席國際護師節活動，針對去年台北醫院大火案，有2位護理師涉業務過失致死罪遭起訴，蔡英文指示內政部全力提供法律協助，並進行消防法規修法，未來將持續改善護理師的執業環境，保障護理人員的尊嚴及權益。

蔡英文表示，衛福部持續推動三項政策，包括投資居家護理、有效護理與智慧護理，讓護理走入社區及家庭，利用科技與醫療結合，使照顧無遠弗界。為因應下個10年的社會照顧需求，衛福部從現在起到2023年，針對護理人力做出長期且前瞻性的規畫，透過各種方式，保障護理人員的尊嚴與權益。

蔡英文說，過去幾年政府對於改善護理執業環境做了許多努力，包括護病比已經完成立法，5月1日起實施，護病比納入醫院評鑑，每月公布資訊，並連動健保給付系統，希望改善護病比，更建立職場匿名吹哨通報制度，鼓勵護理人員共同維護友善的職場環境。

針對台北醫院護理師遭起訴案件，蔡英文不捨表示，護理師執業過程已經肩負繁複的任務，一個好的制度應該讓專業者做好專業內的事情，而不是讓他們背負無限的責任，社會上常用南丁格爾的精神要求並期許護理師的付出，但是護理師很辛苦，護理師也是普通人，不應該被期待當作無止盡付出的超人。

蔡英文要求，衛福部全力提供遭起訴的兩位護理師法律協助，成為護理師最強的後盾，內政部長徐國勇也指示消防單位進行必要修法，未來透過制度設計，讓護理師更專注在專業上，減輕不必要的責任，這是政府責無旁貸的任務，也是對護理人員具體的關心與支持。

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