才批韓國瑜管不住韓粉...邱毅臉書也遭韓粉灌爆！

2019-05-08 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的粉私數量眾多，近期韓粉攻擊他人事件頻傳，媒體人黃光芹、唐湘龍、李艷秋等人皆受其害；對此，國民黨前立委邱毅昨（7）日發文批韓國瑜「真該好好管管他的韓粉了」，沒想到，邱毅的臉書粉專立刻遭到韓粉灌爆。

邱毅昨日在臉書發文，希望韓國瑜應多花心思在高雄市政，多下功夫在各種公共政策的內涵。至於把韓國瑜捧上天的「韓粉」，邱毅則要韓國瑜「好好管管他的『韓粉』」，邱毅強調，「韓粉就是韓粉，沒有什麼真假韓粉之分，管不好韓粉，就管不好高雄，更管不好台灣，侈言征服宇宙就更荒唐了。」

邱毅指出，最近韓粉四處攻擊，惡言暴語毫無界限，早激怒了大多數人，替韓國瑜多方樹敵，影響了韓的形象。邱毅認為，解鈴還需繫鈴人，能將韓粉帶入正軌的只有韓國瑜，這也是韓國瑜無可迴避的責任。

不料邱毅才剛呼籲韓國瑜管好韓粉，自己的臉書粉專就立刻遭到韓粉大舉入侵。韓粉紛紛留言表示「想必你是想找機會來批評韓國瑜，批評他的粉絲」、「韓粉也同樣被言語攻擊時，請問怎麼沒說一句公道話？」、「沒有韓粉的韓國瑜分文不值」、「國民黨就若一個流氓強奸他人，又要被強奸的人配合」、「韓市長已經出來N次宣導韓粉要冷靜了，邱委員是沒看到嗎」、「難道你也要跟蔡正元一樣分裂大家」？

更多網友留言請見臉書粉專 「邱毅『談天論地話縱橫』」

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