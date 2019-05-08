萬安說溜嘴》韓粉出征！蔣萬安粉專留言數 200變5000

2019-05-08 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安今上午於立院內政委員會會議停擺期間，與同黨立委李彥秀閒聊時，脫口一句「其實支持韓的都是比較沒理性的」，在社群媒體上引發熱烈討論。短短不到數小時，他臉書粉專最新貼文（6日發出）底下留言數，從原本的200則左右，火速暴增至逾5000則。

根據網路上流傳的片段畫面，蔣萬安表示「他（韓國瑜）聲勢還是好一點，比我基層聽到大概七三嘛。七支持韓啊，其實支持韓的都是比較沒理性的，就是他也說不出來為什麼支持他」，過程中李彥秀也一度針對部分內容予以附和。

「萬安說溜嘴」消息曝光後，網友留言紛紛湧入蔣萬安粉專，主要在他6日發出、最新更新的「一次性塑膠吸管政策」相關貼文底下回應蓋樓，在本新聞上線前，則數已累計逾5000筆、144次分享；另有部分鄉民選擇在其5日母親節活動短文底下留言。據了解，蔣萬安近日的動態內容，留言則數在100至200之間。

網友回應，「朝聖，韓粉玻璃心」、「謝謝蔣萬安，讓大家又看到韓粉的不理性跟無知」、「請問你剛剛講什麼屁話」、「以前很不喜歡你，感覺軟軟的，但現在你說了實話」、「我是韓粉，支持蔣委員」、「笑死，講一句就來，真的不理性」、「小心韓導用屁眼看你」；也有人看了留言滿頭問號，「肉眼已經分不清那些是韓粉，那些是反串了」。

本報報導，稍早蔣萬安曾解釋，他的原意是希望過度熱情非理性的支持者，保持理性、響應韓國瑜的愛與包容，讓地方的高度支持能維持到明年；李彥秀則替蔣萬安緩頰，稱前一段大家還在討論如何協助韓市政攻防，並指蔣是無妄之災。

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