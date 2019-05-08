四叉貓驗收萌萌流動廁所 一開門驚見...

2019-05-08 15:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕反同團體下一代幸福聯盟今在立法院周邊舉辦「守護民主」活動，要求政府應遵守去年年底765萬人民的意願、盡速落實公投結果。網紅四叉貓也在現場架起小帳棚直播，不過中間卻發生一段小插曲，由於現場設有流動廁所，四叉貓發現時驚呼「這裡竟然有流動廁所！我們去上上看」，沒想到一開門裡面竟然有人，雖然使用者火速將門關上，不過過程已經透過線上直播全程播出。後來去了隔壁上廁所的四叉貓還說，「裡面竟然沒有水！大家都知道我上完廁所沒洗手！」

四叉貓今特地在反同團體的舞台前架起小帳棚直播現場狀況，除在帳棚裡說明反同團體訴求外，四叉貓中間拿著直播手機四處觀察現場、向觀眾說明反同團體人數，當時四叉貓走到舞台後方，發現反同團體設備完善，還設有多間流動廁所，便隨手打開門準備上廁所，沒想到卻意外開到1間有人的廁所，讓四叉貓驚呼，「好丟臉！」

相關影片請見︰

網紅四叉貓直播（約在影片11分鐘左右）

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