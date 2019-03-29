幸福盟來陳抗 教部再澄清：性平教育非同志教育

2019-03-29 11:39

〔記者林曉雲／台北報導〕下一代幸福聯盟（簡稱幸福盟）等今早赴教育部前陳抗，要求教育部必須遵守公投結果，不能用「性別認同和性傾向教育」之名行「同志教育」之實。教育部則再次澄清，教育部尊重全國性公民投票案第11案結果，正是為了實現該公民投票案之內容，才研擬性別平等教育法施行細則第13條修正草案並預告，納入性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育課程，以充實國民中小學性別平等教育之課程內涵，性平教育並非同志教育，不會教孩子變成同性戀。

提案公投的幸福盟抨擊，教育部草案雖未出現同志教育的文字，卻把同志教育的實質內涵，即性別認同、性傾向之文字加入新的草案條文中，換湯不換藥，性別認同仍包括了多元性別與變性議題，性傾向的教育包括男與男、女與女等多元情慾內容，有礙兒童人格之建立，且明顯違背公投主文所主張的實質內涵，形同在踐踏780萬民眾對重大政策的複決權。

教育部學務司專門委員黃蘭琇表示，依性別平等教育法規定，性別平等教育相關課程，除情感教育、性教育之外，依性別平等教育法第2條、第12條、第14條及第17條等規定，應涵蓋認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育。

此外，黃蘭琇表示，教育部草案納入性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育課程，因為校園性侵害、性騷擾及性霸凌之防治是性別平等教育法的重要規定及立法目的，向為教育部所重視，且「性騷擾、性侵害與性霸凌的防治」已明定於12年國民基本教育課程綱要國民中小學健康與體育領域「附錄二」。

教育部強調，兒童權利公約：兒童權利公約、兒童權利公約施行法、兒童權利公約一般性意見、兒童權利公約國家報告國際審查會議結論性意見等，均提及應確保兒童在性別、性取向、性別認同，以及青少年在性傾向，有不受歧視權。教育部致力促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，杜絕校園中之性騷擾、性霸凌、性侵害事件。

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