許智傑喊選高雄市長 賴瑞隆打「邁邁牌」：我是他的師弟

賴瑞隆（左）日前已早一步跨進許智傑的鳳山選區。（記者葛祐豪攝）

2024/08/02 19:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨2026高雄市長前哨戰開打，角逐者陸續表態，立委許智傑昨（1日）鬆口，8月會正式宣布參選，競選口號是「打造高雄為AI首都」，將放上與陳其邁合體照片；而早一步起跑的立委賴瑞隆，今天（2日）也打出「邁邁牌」。

對於許智傑稱是陳其邁的高中同學，賴瑞隆今天也談到與陳其邁的淵源，透露陳其邁擔任立委期間，彼此在立院內政委員會中，很多議案就充分合作；「他（陳其邁）也常在外面講，我是他的師弟」，因為彼此有共同力推的主張。

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賴瑞隆說，他其實已陸續掛上看板，向選民訴求「新世代、新高雄」的思維，不過，原高雄縣區先前對他沒這麼了解，歷經這幾年在亞洲新灣區、港區爭取大小建設後，已獲得選民認同。

他強調，期盼以在前市長陳菊小內閣任職的經驗，加上國會優秀問政成績，爭取選民認同；公督盟16次把他評為優秀立委，在立院是第1名，爭取到3000億經費大概也是冠軍，「這兩次立委選舉，我都得到高雄市最高票」。

賴瑞隆不諱言，競爭者很多，他始終照自己的節奏走，努力為高雄做事與建設，把未來願景擘劃出來，相信高雄人會做出最好的選擇；從他任職高雄市新聞局、海洋局到第1名立委的9年經驗，希望得到市民更大支持；也相信陳菊、陳其邁樂見優秀人才一棒接一棒，讓新的世代承擔起高雄與台灣更大責任。

賴瑞隆也稱讚陳其邁上任後，包括台積電進駐、亞洲新灣區開發，與AI智慧產業的推動，大家有志一同共同努力。

另名也有意參選的立委林岱樺，今天則回應「陳其邁市長永遠是高雄市的大家長，相信所有黨內同志都有共識，共同以高雄成為國際城市的目標邁進，她也大力配合市長現在對於城市的規劃發展方向！」。

許智傑與陳其邁是高雄中學同學，打出「邁邁牌」。（圖擷自許智傑臉書）

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