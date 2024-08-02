高雄提35億治水計畫 卓榮泰：先挪用災害準備金應急

行政院長卓榮泰（右4紅背心者）對高市水災向市民道歉，並表示治水經費將分立即性和系統性兩部分。（記者許麗娟攝）

2024/08/02 19:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（2）日下午前往高雄市寶業滯洪公園視察市區的防洪情形。高雄市水利局針對未來治水改善計畫提出35億元需求，卓榮泰表示，面對極端氣候要用非常手段，今年必需應急要馬上做的，會從行政院的災害準備金和第二預備金先拿出來使用；系統性及結構性部分，會在明年總預算和剩下前瞻計畫挪出一些做治水有效治理，全台做系統性治理。

水利局指出，凱米颱風造成高雄平地超大豪雨等級以上的降雨，單日超過500毫米，時雨量平均達70毫米，甚至超過100毫米，加上天文大潮，導致典寶溪、後勁溪、曹公新圳、愛河等主要水系滿溢，全市25座滯洪池全滿，抽水機全數運轉，全市有25個行政區嚴重淹水達50公分以上。

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水利局說，凱米颱風期間發生河岸溢淹、經常性低窪淹水區域、災後需復建水利設施及治理計畫需設置滯洪池，改善計畫共35億元，未來除了工程改善手段，也會協助市民取得水情資訊，鼓勵易淹地區加裝防水閘門，以及輔導成立自主防災社區、辦理防災演練等。

市長陳其邁表示，治水改善計畫包括愛河流域上游涇流分擔和有些地方再加強滯洪功能，這次淹水最嚴重是三民區本和里滯洪池和十全滯洪池，因水從北邊流下來，造成寶珠溝溢堤，所以寶珠溝未來需將堤岸加高，中都地區因地勢低漥，以及鼓山運河美術館一帶發生黃流，皆是滯洪池河道溢流造成，需要馬上解決並增加抽水機。

此外，曹公新圳的部分田上游太窄、橋小，未來要加高堤岸使大水順利流入後勁溪，右昌一帶也要加強抽水設備。典寶溪一帶過去常淹水，前市長陳菊任內做了A、B、D滯洪池，以減少當地淹水，這次淹水主要是渲洩不及，都需堤岸加高和滯洪池加配更大台的抽水機。

對此，行政院長卓榮泰回應，高雄的滯洪池在過去的洪水發揮極大的效果，顯示這個方式是對的，只是無奈老天下了太多太多的雨，面對極端氣候要用非常手段，今天一路上，市長陳其邁一直告訴他，防洪頻率和安全要拉高，25年不夠就要拉到100年，以隨時應變強降雨的發生。

卓榮泰說，高雄市水利工程、下水道等35億元的需求預算，原則上會分成兩部分，一是今年必需應急要馬上做的，會從行政院的災害準備金和第二預備金先拿出來使用；系統性及結構性的部分，會在明年總預算和剩下的前瞻計畫挪出一些做治水的有效治理，全台做系統性的治理。

寶業滯洪公園這次在凱米颱風大豪雨時發揮功效。（記者許麗娟攝）

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