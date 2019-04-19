假消息退散！行政院將在PTT開設「官方說明板」

2019-04-19 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出行政院有意在熱門BBS站台大《批踢踢實業坊》開設帳號，並專門設置「官方說明板」，以作政策說明、澄清假消息之用，今（19）日行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）證實此消息，並強調政府絕不會干預該論壇的民主，只是提供平台進行政策討論。

綜合媒體報導，日前有傳言行政院欲在全台最熱門的BBS論壇台大《批踢踢實業坊》（ptt.cc）開設政府官方帳號，以作澄清假消息和政策說明之用，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天證實了這項說法，並指出計劃設置名稱未定的「官方說法板」或「官方說明板」，以公開透明的方式，專板討論政策並釐清真實消息。

Kolas表示，為瞭解這個計畫的可行性，週三已與PTT名人、現任八卦板板主「四叉貓」劉宇討論，希望一切符合站方規定。她補充，行政院了解並十分尊重PTT的民主開放文化，創板主要目的是希望政府在PTT上有發言、說明的空間，也歡迎鄉民無論是要噓文、推文，都可以一起參與討論。

據報導，目前行政院在PTT已經創立一個名為「GovClarify」（官方澄清）的帳號，八卦板板主劉宇也提醒Kolas，接近總統大選時，八卦板會提高發文權限，目前行政院所用的帳號之登入次數（帳號等級）不足，屆時恐不能發文、推文。

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