美眾院通過台灣保證法 倡軍售常態化、重啟貿易協定

2019-05-08 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院今天通過「2019年台灣保證法案（H.R.2002）」和「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾（H.Res.273）」決議案，台灣保證法案要求對台軍售常態化，以及重啟台美貿易協定會談。

綜合媒體報導，「2019年台灣保證法案」在美眾院以無異議通過，「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案則是以414票贊成、0票反對、17票棄權的票數通過。

「2019年台灣保證法案」的國會意見指出，台灣的安全和民主是印太地區維繫和平與穩定的關鍵因素，符合美國的政治、安全和經濟利益，台灣及其外交盟友持續面臨來自中國的壓力和脅迫；支持台灣繼續發展及整合不對稱戰力，特別是致力發展水面下作戰及防空戰力；美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

國會意見提到，美國政策應該支持台灣參與國際組織，包括聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和其他適當的國際機構，並支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

法案還要求，法案生效180天後，美國國務卿必須針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並向行政部門和機構重新頒布此類準則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/