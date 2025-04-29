秀42張剴剴傷勢照片 台大醫師呂立鑑定：皆是虐待型傷勢

台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台大醫院兒童胸腔加護科主任醫師呂立金在法庭指出剴剴全身共有42處瘀青，連生殖器都受傷瘀青，都是遭虐待型的傷勢。（資料照）

2025/04/29 17:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地院國民法庭審理台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，今日下午傳喚鑑定人、台大醫院兒童胸腔加護科主任醫師呂立，以幻燈片投影數十張剴剴生前、死後的傷勢，並以人體圖標出剴剴全身共有42處瘀青，連生殖器都受傷瘀青，證明都是遭虐待型的傷勢，而非自撞自傷或意外，他直言，「光是看照片就覺得很痛」。

呂立目前身兼台大醫院兒少保護中心主任，該中心曾鑑定396名受虐待兒少的傷勢，他說，兒少虐待案件於國際上區分為4類，包括身體虐待、性虐待、精神虐待、疏忽或不當照顧，瘀傷是最常見虐待的傷勢，成因是軟組織遭受硬物的鈍力擠壓，血管破裂出血，以致組織積血。

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呂立搭配剴剴各部位的照片，說明剴剴的受虐待傷勢，光是頭、臉就慘不忍睹，耳朵有許多掐痕瘀青，須捏得很用力才會形成；臉頰瘀傷，可能是遭綑綁或勒住；左眼眶上眼皮瘀青；兩側頭頂皮外出血，頭皮大片紅腫；嘴唇瘀傷、左嘴角裂傷、牙齦上方受傷、下門牙缺牙，嘴內破皮，疑為遭塞入異物所致，下巴受傷、黏膜受損嚴重；鼻孔兩側表皮表皮破裂，疑為膠帶反覆貼、撕所致。

接著由上往下看，頸部有2處明顯瘀傷，左側脖子下方有整片瘀傷，還有疑是被類似指甲的尖銳物刮傷的線條痕跡，左肩內部瘀傷應是嚴重外力造成，屬虐待型傷勢，一般意外通常是外側受傷；胸部瘀傷也是虐待型傷勢；右手前臂傷勢，可能是綑綁造成；右手指有多塊皮膚破裂，深及皮下組織，皮膚無法再生，顯為重大外力造成，指甲旁也有瘀青；左手的手背、手指、指甲周邊也有瘀青。

腹部有部分瘀青，內臟脹氣，鼠蹊部也有部分瘀青，皆屬虐待型傷勢；左臀皺褶，有大塊瘀青，可證營養不良；陰莖、陰囊有明顯結痂疤，曾受過深度撕裂傷，周邊亦有紅色新傷，陰囊顏色深暗，皺褶變少，「一定是受虐造成，我光看照片都覺得很痛」。

至於下半身，呂立說，剴剴右大腿瘀青、膝蓋有傷勢，皆為虐待造成；右腳踝下緣嚴重紅腫，為久站、綑綁所致，血液往下沉，導致嚴重腫脹，腳底也類似，皆為虐待型傷勢。

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