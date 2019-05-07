滿腦子芭樂？韓國瑜反問議員大社三寶 自己卻講不出來

2019-05-07 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕過去韓國瑜面對追問中國軍機挑釁時，曾跳tone回應媒體「滿腦子都在想芭樂」，如今他在市議會答詢時反問議員「大社三寶」，沒想到自己卻答不出來，把大社三寶之一的芭樂忘得一乾二淨，最後靠議員提醒，才順利把話接下去。

高雄市長韓國瑜今天接受市議員張勝富質詢，張勝富提及大社工業區污染，希望韓國瑜能重視居民健康，韓國瑜回應「我會去睡（夜宿）在那裡」。張勝富建議韓國瑜可以用突襲的方式，才能感受真正的狀況。

沒想到，接下來韓國瑜不知是要表達自己很了解大社或是轉移焦點，竟主動反問張勝富「大社三寶，你應該知道嘛！蜜棗、牛奶，還有一個好像是...」，講到這裡突然想不起三寶少了哪一寶，現場相當尷尬，還是靠著張勝富主動解圍提醒是「芭樂」，韓國瑜才繼續講下去。

粉專「打馬悍將」粉絲團也在臉書分享了這段質詢影片，網友看了覺得超尷尬，紛紛留言表示「高雄有三寶：韓國瑜、葉匡時、潘恆旭」、「應該問市長三寶：喝酒.直播.出國好」、「超想看他跟黃國昌辯論的，一定很好笑」、「他不是滿腦子的芭樂嗎？」、「他不是最愛賣芭樂嗎⋯⋯開一堆芭樂票」、「裝熟？」。

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高雄市議會直播影片（約1:16:22處）

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