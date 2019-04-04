芭樂出口加拿大最多 議員讚韓國瑜卻被洗臉「去年就有」

2019-04-04 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前說「每天都在想芭樂」，被果農砲轟「最好是」，國民黨籍高雄市議員邱于軒在政論節目上，誇耀阿蓮農會在今年1月至3月外銷芭樂總量，已媲美2018年全年總量，但立刻被民進黨議員發現出口總量前2名，均是舊有通路。

邱于軒在《年代新聞台》政論節目「新聞面對面」提到，高雄芭樂價格目前還是不穩定，但已是全台最高價，原因是除了農會幫忙之外，「我們的市長真的很認真」，替果農將芭樂外銷中國，阿蓮農會在2018年總出口量為170噸，但在2019年1月至3月已出貨量已達170噸。

邱于軒表示，這是韓國瑜上任後的政績，拿到660公噸的芭樂訂單，但卻被民進黨議員批評是「紅色訂單」，其實外銷總量前2名的出口地是加拿大與新加坡；民進黨籍新北市議員李坤城反問，上數2出貨地「去年有沒有？」，邱于軒說：「都有」。

但邱于軒認為，排在出口總量第3名、第4名的外銷地分別是中東巴林與中國，是韓國瑜上任後新開闢的芭樂外銷地，且與中國簽約一簽就是4年，「有保證收購的量」；李坤城表示，不能光靠中國給「及時雨」，否則問題還是存在，農民要的是穩定供銷，不是依賴中國解決問題。

網友們看完這段節目內容，紛紛留言指出「這位借便所議員已在政論節目被打臉n次，超沒知識，素質很差」、「結果都是阿菊姐的政績」、「這個女的到處胡說八道真搞不懂，林園人為什麼會選這個人當1元呢」、「講得頭頭是道，結果還不是割稻尾」、「這個議員是舔韓到連資料都不會查了嗎」。

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