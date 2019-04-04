芭樂價暴跌 燕巢農民控訴是韓國瑜「這件事」造成！

2019-04-04 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕芭樂價格在上個月底來到「春季史上最低價」，每公斤約10元（成本價15元），讓農民叫苦連天。對此，一名家在燕巢種芭樂的網友分析原因，認為是高雄市長韓國瑜喊出的農產銷出去口號，造成了農民「預期心理」，加上盤商利用假新聞宰割農民，才會造成芭樂價格暴跌。

一名家裡在燕巢種芭樂的網友今（4）日凌晨在PTT，以[爆卦] 芭樂價格崩跌的真相為標題發文，他指出，三月份芭樂還有30元左右，短短一個月價格暴跌，除了量多外，有很大的原因是「政治因素」，一貫盤商「養、套、殺」的手法。

原PO指出，「我們偉大的市長上任後」，喊著要把農產品銷出去，讓農民有預期心理，就包了很多芭樂希望賣個好價錢，加上去中國說賣了多少芭樂，讓農民想「有銷量了」！結果這幾天一些媒體報導芭樂價崩盤，配合製作假新聞，做出把芭樂丟進河川、餵豬吃的畫面，讓盤商有機可趁。

原PO痛斥，價格崩盤根本不是燕巢，是彰化、社頭的芭樂，偏偏新聞就報導這些芭樂，讓很多人以為芭樂價格不好，盤商也依此殺價，宰割農民，再向中國推銷燕巢芭樂，拉高價格賺取暴利。「那盤商後面誰在控制的，農委會理事長？不就那麼剛好跟我們的市長出訪，站在旁邊那個嗎」？

原PO表示，昨天看著家父載去果菜市場的芭樂，被盤商殺的連成本都不到，一氣之下全部載回來，「靠政府不如靠自己」；他也質問「這樣的手法農民可以發大財嗎？盤商發大財才對」！

對此，網友紛紛留言表示「所以韓導整天喊賣果菜，政績也只有賣果菜，現在賣不出去，喜韓兒又說是農委會的鍋？」、「剛當初香蕉文旦根本都一樣操作手法」、「事實就是事實，韓粉被騙這麼多次還要自己遮眼？」、「蠻正常的啊 東西賣的出去 錢進得來 盤商發大財」。

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